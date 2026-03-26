Прокуратура требует ликвидировать фонд и союз из дела Вороновского

Прокуратура Краснодарского края заявила в суде ходатайство о ликвидации фонда «Моя Кубань» и краевой ассоциации «Союз дорожников Кубани», фигурирующих в деле бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и аффилированных с ним лиц. Соответствующее требование было озвучено на предварительном заседании в Первомайском районном суде Краснодара 26 марта, пишет ТАСС.

Как пояснил представитель надзорного ведомства, вопрос о ликвидации организаций подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства, в связи с чем прокуратура просит выделить эти требования в отдельное производство. Рассматриваемое дело касается обращения в доход государства имущества указанных структур.

Представители ассоциации «Союз дорожников Кубани» свою позицию по иску не представили, представители фонда «Моя Кубань» в заседание не явились, несмотря на надлежащее уведомление. Суд принял решение отложить слушания для повторного извещения сторон, следующее заседание назначено на 9 апреля.

Ранее в ходе разбирательства было установлено, что объем незаконных переводов, связанных с исполнением государственных контрактов, составил около 1,9 млрд руб., при этом средства, по версии следствия, легализовывались через фонд «Моя Кубань». Кроме того, как утверждается, дорожно-строительные компании для участия в госзакупках должны были вступать в профильную ассоциацию.

До этого Центральный районный суд Сочи удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры, обратив в доход государства активы господина Вороновского и связанных с ним лиц на сумму свыше 20 млрд руб.

