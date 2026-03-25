В Севастополе восстанавливают дома после взрыва

В Севастополе подрядчики приступили к восстановлению жилых домов, пострадавших в результате взрыва, унесшего жизни двух человек. Об глава города Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Специалисты завершили обследование наиболее поврежденного дома № 14 и установили, что снос не требуется — достаточно укрепить несущие конструкции. Проект укрепления подготовят в течение двух недель.

В поврежденные квартиры уже доставили входные двери, половину установили. До конца дня монтаж завершат во всех пострадавших помещениях, чтобы жители могли подготовить жилье к ремонту. Все непригодные для проживания квартиры приведут в порядок до состояния после сдачи строителями с чистовой отделкой. Косметический ремонт жильцы смогут выполнить самостоятельно или получить отдельную компенсацию.

ГУП «Севастопольгаз» возобновил подачу газа в 80 квартирах дома № 14. В доме № 20 отремонтировали фасадный газопровод протяженностью 89 м и восстановили газоснабжение в семи квартирах первого подъезда. Специалисты продолжают подключать неповрежденные помещения. Аварийно-диспетчерская служба ведет круглосуточное дежурство, сети газоснабжения в районе находятся под контролем.

Поврежденные окна затянули пленкой. Жителям предложат централизованную замену или компенсацию. В квартирах, освобождаемых для ремонта, работы выполнят полностью, включая балконы. Муниципальные комиссии продолжают составлять опись ущерба. Восстановительные работы организованы в полном объеме.

Взрыв в Севастополе произошел во вторник ночью в жилом доме. В результате произошедшего погибла 50-летняя владелица квартиры. Четыре ее дочери в возрасте от 12 до 23 лет получили различные травмы и находятся на лечении в больнице.

Следственный комитет сообщил о гибели еще одного человека — 20-летнего молодого человека, который числился пропавшим без вести. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По словам губернатора, версия взрыва бытового газа исключена.

«Ъ-Кубань» писал, что сегодня, 25 марта, глава Севастополя Михаил Развожаев посетил детей, пострадавших при взрыве на улице Павла Корчагина. В городской больнице №5 продолжают лечение трое несовершеннолетних. Одну девочку прооперировали, она находится в реанимации в стабильном состоянии.

Алина Зорина