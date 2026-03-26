В Черноземье 27 марта ожидается пасмурная и дождливая погода, до +12°C

В пятницу, 27 марта, жителей Черноземья ожидает пасмурная и теплая погода. Вечером возможны осадки в виде дождя. Температура будет варьироваться от +4°C до +12°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +7°C, днем потеплеет до +12°C, вечером столбик термометра опустится до +9°C,и ночью будет +7°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +5°C, днем температура поднимется до +10°C, вечером она составит +8°C, а ночью — +6°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром температура составит +5°C, днем повысится до +8°C, вечером будет +7°C, а ночью снова понизится до +5°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +4°C, днем — +8°C, вечером будет +6°C, а ночью опустится до +4°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +4°C, днем поднимется до +8°C, вечером будет +6°C, а ночью похолодает до +4°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром ожидается +4°C, днем — +10°C, вечером будет +7°C, и ночью — +4°C. Ветер до 2 м/с.

Алина Морозова