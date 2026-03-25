Главные новости к утру 25 марта

Над Ленинградской областью сбиты 33 беспилотника. В порту Усть-Луга начался пожар. Несколько десятков авиарейсов задержаны из-за ограничений работы в аэропорту Пулково.

Белгород подвергся ракетному обстрелу. Энергетические объекты города получили серьезные повреждения.

В Севастополе после взрыва в жилом доме введен режим ЧС регионального характера.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал Совбез ООН, прежде всего Россию и Китай, занять жесткую позицию в отношении американо-израильских ударов по стране.

Ким Чен Ын поблагодарил Владимира Путина за поздравления с переизбранием на пост главы государства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 25–27 марта посетит Казахстан с рабочим визитом, сообщила пресс-служба правительства.

OpenAI объявила о закрытии нейросети Sora.