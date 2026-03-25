Главные новости к утру 25 марта
Над Ленинградской областью сбиты 33 беспилотника. В порту Усть-Луга начался пожар. Несколько десятков авиарейсов задержаны из-за ограничений работы в аэропорту Пулково.
Белгород подвергся ракетному обстрелу. Энергетические объекты города получили серьезные повреждения.
В Севастополе после взрыва в жилом доме введен режим ЧС регионального характера.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал Совбез ООН, прежде всего Россию и Китай, занять жесткую позицию в отношении американо-израильских ударов по стране.
Ким Чен Ын поблагодарил Владимира Путина за поздравления с переизбранием на пост главы государства.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 25–27 марта посетит Казахстан с рабочим визитом, сообщила пресс-служба правительства.
OpenAI объявила о закрытии нейросети Sora.