Из-за ракетного обстрела в Белгороде повреждены объекты энергетики
Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он добавил, что объектам энергетики нанесены серьезные повреждения.
«Зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток»,— написал господин Гладков в Telegram.
Ракетная опасность в Белгороде и Шебекино была объявлена в 4:34 мск. Предупреждение было отменено через восемь минут.