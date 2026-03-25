Из-за ракетного обстрела в Белгороде повреждены объекты энергетики

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он добавил, что объектам энергетики нанесены серьезные повреждения.

«Зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток»,— написал господин Гладков в Telegram.

Ракетная опасность в Белгороде и Шебекино была объявлена в 4:34 мск. Предупреждение было отменено через восемь минут.