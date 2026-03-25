Число сбитых над Ленинградской областью БПЛА увеличилось до 33

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что с начала ночи силы ПВО и РЭБ сбили над регионом 33 беспилотника. Налет продолжается пять часов.

«Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга. По предварительным данным, пострадавших нет. Боевая работа продолжается»,— добавил господин Дрозденко.

Беспилотная опасность в Ленинградской области была объявлена примерно в 00:30 мск. Губернатор предупреждал о возможном понижении скорости мобильного интернета. Петербургский аэропорт Пулково не принимает и не отправляет рейсы с 00:50 мск.