Аракчи призвал Россию и Китай осудить удары США по Ирану

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал Совет Безопасности ООН (СБ ООН), прежде всего Россию и Китай, занять жесткую позицию в отношении американо-израильских ударов по стране.

«Иран ожидает, что члены СБ ООН, особенно РФ и Китай, не позволят США и дальше злоупотреблять своим положением в Совете и займут твердую позицию, осуждающую американо-израильскую агрессию в отношении нашей страны»,— сказал господин Аракчи на встрече с главой МИД КНР Ван И (цитата по ТАСС).

После начала военной операции США и Израиля 28 февраля Россия, Китай, Франция, Бахрейн и Колумбия выступили инициаторами срочного заседания Совбеза ООН. 18 марта Кремль осудил атаки на руководство и убийство лидеров Ирана.