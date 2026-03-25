Мишустин посетит Казахстан с рабочим визитом

Председатель Правительства России Михаил Мишустин 25–27 марта посетит Казахстан с рабочим визитом, сообщила пресс-служба правительства.

В Астане пройдут российско-казахстанские межправительственные переговоры. Планируется обсудить вопросы торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание уделят совместным проектам в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и транспортной сфере.

26–27 марта Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Шымкенте. На встрече обсудят развитие интеграции в рамках ЕАЭС, улучшить работу таможни, а также макроэкономическую ситуацию в странах-участницах. Также планируется выделить бюджетные деньги на совместные аграрные проекты.

Глава российского правительства также выступит на цифровом форуме Digital Qazaqstan 2026 27 марта.