Ким Чен Ын поблагодарил Путина за поздравления с переизбранием

Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил президента России Владимира Путина за поздравления с переизбранием на пост главы государства. Сообщение опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Уважаемый товарищ Владимир Владимирович Путин, я выражаю вам искреннюю благодарность за то, что вы первым направили теплые и искренние поздравления с тем, что я снова принял тяжелую обязанность в качестве председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики»,— приводит агентство его слова.

23 марта Верховное народное собрание КНДР 15-го созыва переизбрало Ким Чен Ына председателем государственных дел. Он руководит страной с 2011 года, а Госсоветом — с 2016-го. В 2019 году в конституцию были внесены изменения, закрепившие за ним статус главы государства и верховного главнокомандующего.