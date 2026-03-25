OpenAI объявила о закрытии нейросети для генерации видео Sora

OpenAI объявила о закрытии нейросети Sora, способной создавать высококачественные видео по текстовому запросу. Нейросеть была анонсирована в феврале 2024 года, но обычные пользователи получили к ней доступ только в ноябре 2025-го.

«Мы прощаемся с приложением Sora. Спасибо всем, кто творил с помощью Sora, делился своими работами и создавал вокруг них сообщество»,— написала команда проекта в соцсети Х. Создатели пообещали позже рассказать о сроках закрытия приложения и о способах сохранить сгенерированный контент.

Как сообщала The Wall Street Journal, OpenAI откажется от поддержки версии нейросети для разработчиков, а также от видеофункционала в чат-боте ChatGPT. По словам главы компании Сэма Альтмана, команда Sora теперь займется долгосрочными проектами, такими как робототехника.

По информации издания, компания планирует изменить стратегию и сосредоточиться на разработке инструментов для повышения продуктивности, которые могут использоваться и корпорациями, и частными пользователями.

OpenAI запустила Sora, стремясь укрепить свои позиции на рынке за счет создания ленты вертикальных видео в стиле TikTok. В то время некоторые сотрудники OpenAI были удивлены тем, сколько ресурсов компания вложила в этот проект, учитывая отсутствие явных признаков востребованности продукта, отмечает The Wall Street Journal.