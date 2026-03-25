В Севастополе после взрыва в жилом доме введен режим ЧС

В Севастополе после взрыва введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Развожаев.

Из документа следует, что чрезвычайной ситуацией признана обстановка в районе трех жилых домов на улице Павла Корчагина Гагаринского округа. Режим ЧС действует до особого распоряжения. Губернатор также поручил профинансировать мероприятия по ликвидации последствий взрыва.

В ночь на 24 марта в доме №14 на улице Павла Корчагина произошел взрыв. Погибли два человека, еще 12 госпитализированы. Обрушилась стена одной из квартир, а также внутренние перекрытия с первого по третий этаж. Из-за взрыва повреждены еще несколько домов, в одном из них произошел пожар. Уголовное дело расследуется по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном хранении взрывного устройства. Губернатор исключил версию о том, что причиной взрыва был бытовой газ.

