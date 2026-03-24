Власти Сочи тестируют систему «Умный дом» для автоматического доступа в укрытия

В Сочи стартовало тестирование системы «Умный дом» для автоматического открытия дверей подвальных укрытий при включении сигнала «Внимание всем». Пилотный запуск выполнен в одном из домов Лазаревского района, где технология интегрирована с городской системой оповещения, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы Лазаревского района Максима Ермолаева, автоматизация доступа позволяет исключить зависимость от человеческого фактора и сэкономить время на эвакуацию. Работа системы будет находиться под постоянным контролем, чтобы предотвратить технические сбои.

Параллельно в Сочи продолжается уборка подвальных помещений многоквартирных домов. Управляющие компании, территориальные общественные самоуправления и жители приводят помещения в соответствие санитарным требованиям по поручению главы города Андрей Прошунин. В Лазаревском районе, по данным администрации, расчищено около 120 подвальных помещений.

Подвалы поддерживаются в состоянии готовности, обеспечены освещением, сухими помещениями, запасом питьевой воды и местами для сидения. В мэрии отмечают, что работы ведутся одновременно во всех районах курорта, что обеспечивает не только защиту, но и базовый комфорт в экстренной ситуации.

Вячеслав Рыжков