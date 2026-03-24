В Сочи и Новороссийске пройдут учения с практическими стрельбами

В Сочи 24 марта запланировано проведение учебных стрельб в акватории морского порта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Учения будут организованы в течение дня в несколько этапов: с 08:00 до 12:00, а также с 16:00 до 23:00.

Власти города обратились к жителям и гостям курорта с просьбой сохранять спокойствие и учитывать возможное появление звуков стрельбы в указанные временные промежутки. Подчеркивается, что мероприятия носят плановый характер и направлены на отработку задач по обеспечению безопасности.

Параллельно аналогичные мероприятия пройдут и у побережья Новороссийска. Там военнослужащие отработают действия по отражению возможных угроз с моря и воздуха, включая атаки безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В рамках учений предусмотрено выполнение практических стрельб.

По информации местных властей, в Новороссийске звуки стрельбы могут быть слышны с 11:00 до 13:00, а также в ночное время — с 23:00 24 марта до 01:00 25 марта.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о ликвидации беспилотных летательных аппаратов в различных регионах страны, включая акваторию Черного моря.

На территории Краснодарского края продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации, связанной с атаками беспилотников, работой систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также расположением военных и объектов критической инфраструктуры. За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность, максимальный размер штрафа достигает 300 тыс. руб.

Мария Удовик