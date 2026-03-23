Бастрыкин хочет знать, почему пациент умер в рыбинской больнице

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после гибели жителя Рыбинска в медицинском учреждении. Об этом сообщает «Следком».

Областной СК расследует уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). «В СМИ сообщается о ненадлежащем оказании медицинской помощи жителю города Рыбинска, который скончался в медицинском учреждении»,— указывается в сообщении «Следкома».

Поручение предоставить доклад дано исполняющему обязанности руководителя областного СК Павлу Бакухину.

Ранее «76.ру» сообщили о гибели 43-летнего мужчины в рыбинской больнице в декабре 2025 года. По данным издания, мужчина поступил в медицинское учреждение с болью в животе 28 декабря, а 31 декабря скончался. Родственники пациента считают, что мужчине не оказали должную помощь.

Алла Чижова