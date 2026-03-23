В Краснодаре с застройщика, не обеспечившего социнфраструктуру, взыскали 132 млн

Суд взыскал с застройщика в Краснодаре свыше 132 млн руб. за незаконное возведение многоквартирных домов без обеспечения социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Прокуратура выявила нарушения градостроительного законодательства при проверке деятельности компании. Застройщик возводил многоквартирные дома в поселке Российском общей площадью более 9,4 тыс. кв. м без необходимых разрешений. Компания также не учла потребность будущих жителей в объектах социальной инфраструктуры. Из-за этого обязанность по созданию социальных объектов легла на муниципалитет.

Прокуратура подала иск о возмещении ущерба, необходимого для строительства социальных объектов. Горячеключевский городской суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Решение подтвердил суд вышестоящей инстанции.

На имущество ответчика наложен арест для обеспечения исполнения судебного решения.

Алина Зорина