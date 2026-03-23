В Краснодаре с застройщика, не обеспечившего социнфраструктуру, взыскали 132 млн
Суд взыскал с застройщика в Краснодаре свыше 132 млн руб. за незаконное возведение многоквартирных домов без обеспечения социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Прокуратура выявила нарушения градостроительного законодательства при проверке деятельности компании. Застройщик возводил многоквартирные дома в поселке Российском общей площадью более 9,4 тыс. кв. м без необходимых разрешений. Компания также не учла потребность будущих жителей в объектах социальной инфраструктуры. Из-за этого обязанность по созданию социальных объектов легла на муниципалитет.
Прокуратура подала иск о возмещении ущерба, необходимого для строительства социальных объектов. Горячеключевский городской суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Решение подтвердил суд вышестоящей инстанции.
На имущество ответчика наложен арест для обеспечения исполнения судебного решения.