Новый OMODA C5: что изменилось в версии 2026 года

Кроссовер Новый OMODA C5 уже давно знаком российским автомобилистам, поэтому новая версия модели вызывает особенный интерес: хочется понять, что именно было изменено в автомобиле и что это даст владельцам при повседневной эксплуатации.

По сути, C5 получил очень глубокий рестайлинг, построенный вокруг трех глобальных параметров: внешний вид стал ближе к новому стилю бренда, интерьер заметно «оцифровали», а комфорт и оснащение подтянули до уровня, которого ожидают от современного городского кроссовера.

Внешность: больше футуризма и свет в стиле C7

Первое, что бросается в глаза — визуальный образ. Новая версия наследует визуальные решения флагмана C7: переработанная LED-оптика делает автомобиль более современным и узнаваемым в потоке. К тому же в таких изменениях есть и практический смысл: хороший свет и «читаемость» машины на дороге важны, особенно в дождь, сумерки и межсезонье.

У C5 появились задние фонари с рисунком молнии — это стало одной из главных визуальных «подписей» новой модели. При этом кузов сохраняет узнаваемую форму фастбэк-кроссовера с эффектом «парящей» крыши, но задняя часть выглядит более собранной за счет агрессивных линий бампера. Добавьте сюда новый дизайн колесных дисков и аэродинамически выверенные зеркала — и получается внешность, в которой новизна читается не в одном элементе, а во всем силуэте сразу.

Еще один важный момент — расширенная палитра цветов кузова, включая фирменный красный оттенок, который хорошо подчеркивает характер модели.

Изменились и габариты: 4545 1824 1588 мм (у прежней версии — 4400 1830 1588 мм). Благодаря таким размерам кроссовер остается удобным для ежедневных маршрутов, но при этом выглядит и ощущается более «взрослым» и уверенным.

Салон: эргономика и экран, который не «тормозит»

Внутри изменения ощущаются сразу. Новая версия C5 получит дисплей мультимедиа диагональю 15,6 дюйма, а за быстродействие теперь отвечает современный процессор Snapdragon 8155. На практике это выражается в том, что существенно переработанный интерфейс работает быстрее и стабильнее, а повседневные задачи (навигация, музыка, связь со смартфоном) не превращаются в долгое ожидание.

Подключение смартфона тоже сделано максимально привычным: поддерживаются современные беспроводные стандарты Apple CarPlay и Android Auto.

Отдельно отметим, что центральная консоль получила асимметричный дизайн и новые темы главного экрана с возможностью менять заставки на собственные изображения.

Комфорт: то, что ценится каждый день

В новом OMODA C5 акцент сделан на том, что действительно ощущается в поездках, особенно когда дорога длиннее привычных «дом–работа». В центре внимания — новые эргономичные спортивные кресла с увеличенной площадью сиденья. За счет многослойного наполнения они лучше поддерживают тело, поэтому в дальних поездках меньше устают спина и ноги, а посадка дольше остается комфортной. Дополнительно предусмотрены подогрев и вентиляция: зимой быстрее становится тепло, а летом сиденье не перегревается, и микроклимат в салоне легче поддерживать на одном уровне.

Из практичных мелочей, которые быстро станут новой привычкой владельца C5, стоит отметить электропривод двери багажника. Он особенно удобен, когда руки заняты пакетами, сумками или детскими вещами. А для настроения в салоне предусмотрены контурная подсветка и система ароматизации воздуха (в некоторых комплектациях). Такие детали добавляют ощущение более высокого класса и делают поездки приятнее.

Тишина: доработки, которые слышно

Особое внимание OMODA уделила шумоизоляции: заявлено о 65 доработках и отдельно отмечается наличие нового акустического переднего остекления. В итоге в автомобиле становится значительно спокойнее: меньше дорожного шума, приятнее вести диалог с пассажирами, не нужно повышать громкость музыки, чтобы перебить шум набегающего ветра.

Безопасность и парковка: умные помощники и круговой обзор

В новой версии усовершенствованы настройки систем безопасности ADAS, в том числе с элементами машинного обучения. Благодаря этому будет меньше усталости в потоке, проще контролировать ситуацию на трассе, станут понятнее предупреждения в городе.

Для повседневной езды важен и круговой обзор 540 градусов: во дворах, на тесных парковках и в узких проездах такая система предоставит явное преимущество перед обычными зеркалами, особенно когда нужно аккуратно поставить машину на битком забитой парковке.

Техника и привод: РКПП и выбор 2WD/4WD

Еще один важный параметр новой модели — роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями, доступная как для переднеприводной, так и для полноприводной версии. Каждый сможет выбрать машину под свой сценарий: кому-то важнее город и экономичность, кому-то спокойнее с полным приводом для межсезонья, мокрого асфальта и зимних дворов. Но в любом случае с быстрой и надежной роботизированной коробкой передач.

Итог

Новый OMODA C5 2026 стал взрослее по ощущениям: внешний вид приблизился к стилю C7, салон получил крупный экран и мощную платформу, комфорт усилили опциями, а тишину — доработками шумоизоляции и акустическим остеклением. Плюс добавили практичные вещи: электропривод багажника, круговой обзор 540 градусов, обновленные ассистенты и выбор 2WD/4WD с РКПП. В итоге мы получили массу нововведений, которые действительно заметны в повседневной эксплуатации, а сама модель стала значительно современнее и органичнее.

