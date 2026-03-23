Госдолг регионов «тюменской матрешки» возрос на 21,1 млрд рублей в марте

Общий размер задолженности Тюменской области, Ханты-Мансийского (ХМАО-Югра) и Ямало-Ненецкого автономных округов (ЯНАО) возрос с 145,5 млрд руб. в феврале до 166,6 млрд руб. в марте, следует из опубликованного документа на сайте Министерства финансов РФ. В частности, за месяц госдолг юга Тюменской области увеличился с 39,3 млрд до 50,3 млрд руб., Югры — с 58,9 млрд до 64,3 млрд руб., Ямала — с 47,1 млрд до 51,9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Значительный рост госдолга регионов «тюменской матрешки» начался в декабре 2025 года: за месяц субъекты увеличили общий объем задолженности с 31,8 млрд до 61,4 млрд руб. (на 92%). В январе показатель возрос до 156,5 млрд руб. (рост на 254,8%). В феврале размер задолженности Тюменской области снизился с 50,3 млрд до 39,3 млрд руб., однако в марте вновь увеличился на 11 млрд руб.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор отмечал, что для покрытия дефицита бюджета региона на 2026 год в 35,5 млрд руб. власти привлекут кредитные средства. Глава ХМАО Руслан Кухарук не исключил новые сокращения расходов бюджета Югры в связи с «трудным временем», которое «уже наступило». Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщал, что власти могут оптимизировать расходы региона и «растянуть» реализацию ряда проектов с одного года до двух-трех лет для снижения нагрузки на казну.

Лидирующую позицию по размеру госдолга среди шести регионов Уральского федерального округа (УрФО) с октября 2025 года занимает Челябинская область (в феврале он составлял 109,6 млрд руб., в марте — 114 млрд руб.). Наименьший размер задолженности у Курганской области — 11,6 млрд руб. На протяжении многих лет первое место по размеру госдолга в УрФО занимала Свердловская область, однако с начала 2025 года власти сократили его на 15,7 млрд руб.: с 92,6 млрд до 76,8 млрд руб.

Василий Алексеев