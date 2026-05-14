Только 19% опрошенных екатеринбуржцев не имитировали деятельность на работе

Аналитики сети сервисных офисов SOK выяснили*, что 81% опрошенных жителей Екатеринбурга периодически создают иллюзию загруженности в рабочее время. Из них 44% отмечают, что были вынуждены делать это в офисе, а 14% – удаленно. Среди тех, кто изображает занятость, более половины (56%) занимается имитацией еженедельно, 22% – несколько раз в месяц, 15% – ежедневно, а 7% – очень редко (раз в полгода и реже).



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сгенерировано ИИ, magnific Фото: Сгенерировано ИИ, magnific

При этом 81% опрошенных не сталкивались с обвинениями в видимости рабочей деятельности ни разу. Чаще всего сотрудники изображают занятость, когда нужен перерыв, который не будет согласован (38%)**, перед окончанием рабочего дня (27%), а также во время совещаний и звонков (24%).

По мнению большинства участников опроса (72%), в их компании периодически скрывают отсутствие задач или создают иллюзию бурной работы не менее половины сотрудников, которых они видят. Респонденты уверены, что происходит все из-за контроля руководства и запрета уходить домой пораньше, даже если все выполнено (по 29%)**, страха выглядеть хуже коллег (25%) и культуры «постоянной продуктивности» (23%).

Почти каждый четвертый (22%) из опрошенных екатеринбуржцев уверяет, что руководители строго следят за фактом имитации бурной деятельности. Еще 27% отмечают, что начальство вообще не контролирует работников и считает, что они всегда заняты, а у половины – боссы закрывают глаза на подобные факты. Одним из наиболее популярных способов показать поддельную вовлеченность респонденты считают поздний уход с работы, даже если нет срочных задач, и увеличение звонков и встреч, даже если в этом нет срочности – такие варианты ответа выбрали по 30% опрошенных**. Еще 27% респондентов отметили, что можно наводить порядок на рабочем столе. При этом более четверти опрошенных говорят, что растягивают небольшие задачи на большой промежуток времени.

Наиболее имитирующими бурную деятельность, по мнению респондентов, оказались менеджеры среднего звена – так ответила треть екатеринбуржцев. Еще 22% назвали младших сотрудников и лишь 13% – руководителей отделов.