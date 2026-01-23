Госдолг Свердловской области к январю снизился на 1,1 млрд рублей

К 1 января 2026 года государственный долг Свердловской области за месяц сократился до 76,9 млрд руб. — на 1,1 млрд руб., сообщили в департаменте информационной политики региона.

С апреля 2025 года госдолг сократился почти на 15,7 млрд руб. «Важно, что в структуре свердловского госдолга нет дорогих займов, привлеченных от кредитных организаций. 11,5 млрд руб. — ценные бумаги, 65,4 млрд руб. — бюджетные кредиты, привлеченные из федерального бюджета»,— сказал министр финансов Свердловской области Александр Старков.

В начале 2025 года госдолг региона составлял 92,6 млрд руб. Средний Урал занимал шестое место по размеру задолженности среди российских субъектов. В апреле губернатор Денис Паслер заверил, что власти перестанут наращивать сумму долговых обязательств и приступят к ее сокращению — по его словам, реальная задолженность региона составляла 225 млрд руб. В декабре Свердловская область находилась на 11-й позиции по объему госдолга в России. На начало прошлого месяца задолженность области по бюджетным кредитам составляла 65,3 млрд руб., по ценным бумагам — 12,6 млрд руб.

Ирина Пичурина