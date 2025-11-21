Кухарук не исключил новые сокращения трат бюджета ХМАО из-за «трудного времени»

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) могут вновь инициировать сокращение расходов бюджета региона в связи с «трудным временем», которое «уже наступило», заявил губернатор Руслан Кухарук в ходе пресс-конференции. Ранее, в сентябре, депутаты окружной думы одобрили предложение регионального правительства по снижению трат казны в 2025 году с 494,4 до 480,6 млрд руб. «Я не исключаю, что это только первый подход к оптимизации наших затрат. Мы проанализировали все то, что связано с теми объектами, которые носят масштабный характер, но которые сегодня не являются первоочередными, и расставили приоритеты»,— подчеркнул господин Кухарук.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как пояснил губернатор, санкционное давление на Россию ударило по нефтегазовой отрасли страны. «Усложняется деятельность наших компаний на международных рынках, соотношение рубля и доллара в части экспорта нефтепродуктов тоже ключевым образом влияет на доходную часть наших нефтяных предприятий и прямым образом влияет на отчисления налога на прибыль, который пополняет окружной бюджет»,— добавил он.

Руслан Кухарук подчеркнул, что жителям ХМАО не стоит «пребывать в какой-то эйфории, что мы должны жить по-старому» в 2026 году. «Никак нет. Мы должны сегодня реагировать, вести свои действия, планировать бюджеты и свои обязательства с учетом текущих реалий, поступлений, доходов бюджета округа, реального положения наших нефтяных компаний»,— призвал он. Господин Кухарук заверил, что власти Югры совместно с правительством РФ продолжают разработку новых мер поддержки для нефтяной отрасли, которые позволят компаниям пережить кризис.

«Трудные времена уже наступили. Прогнозы аналитиков и представителей сфер, которые являются основными наполнителями бюджета, тоже говорят о том, что нам всем будет нужно саккумулировать все наши действия, так и будем работать»,— сказал губернатор.

Ранее власти ХМАО призвали членов Совета федерации РФ одобрить меры для сохранения нефтедобычи в Югре. По словам первого заместителя губернатора Алексея Забозлаева, окружное правительство фиксируют усложнение минерально-сырьевой базы. Чиновник добавил, что из всего объема запасов нефти ХМАО в 11 млрд тонн около половины относится к трудноизвлекаемым и высокообводненным. «На добычу трудноизвлекаемых запасов в общем объеме нефтедобычи в 2005 году приходилось около 2%, в 2024 году — 26%. Мы прогнозируем, что цифра в 2030 году будет уже 50%»,— подчеркнул господин Забозлаев.

Василий Алексеев