Артюхов не исключил оптимизацию «бюджета развития» ЯНАО из-за санкций

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) могут оптимизировать расходы региона и «растянуть» реализацию ряда проектов с одного года до двух-трех лет для снижения текущей нагрузки на окружную казну, рассказал на прямой линии губернатор Дмитрий Артюхов в ответе на вопрос корреспондента «Ъ-Урал» о возможных сокращениях трат региона из-за экономической ситуации в стране. С этим глава Ямала подчеркнул, что власти не отказываются от намерений создать «все объекты, которые больше всего ждут жители». «Планы по нашим ключевым задачам находятся в приоритетах деятельности правительства, они сохраняются, это видно из бюджета на 2026-2028 годы»,— заверил господин Артюхов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Дмитрий Артюхов

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

По словам губернатора, перенос окончания реализации проектов на год-два «приниципально ничего не меняет». «Эти проекты будут работать в последующем 30-50 лет. Наши возможности увеличатся, и на этот прирост можно рассчитывать и занимать средства в виде облигаций, которые мы выпустили не так давно, у нас облигационный займ запланирован на 2026 год. Мы понимаем, что будет прирост налоговой базы за счет запуска будущих проектов, это позволяет уверенней смотреть и знать, что будет в 2028-2029 годах»,— сказал глава Ямала.

Дмитрий Артюхов подчеркнул, что, несмотря на сложности, социальные обязательства ЯНАО «не подлежат изменению». «Внутри заложены принципы индексации, прирост средней заработной платы, есть точечные задачи и приоритеты — участники специальной военной операции (СВО), поддержка наших воинских частей, с которыми у нас очень близкая связь»,— пояснил он.

Среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) о возможном сокращении расходов бюджета также заявили власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), которые в сентябре уже снизили объем запланированных трат в 2025 году на 13,7 млрд руб. «Я не исключаю, что это только первый подход к оптимизации наших затрат. Мы проанализировали все то, что связано с теми объектами, которые носят масштабный характер, но которые сегодня не являются первоочередными, и расставили приоритеты»,— подчеркнул губернатор Руслан Кухарук. Глава Свердловской области Денис Паслер в тоже время заверил, что на Среднем Урале «ни о каком затягиваний поясов речи не идет». Он подчеркнул, что власти в бюджете на 2026 год увеличили расходы на социальную сферу, строительство дорог, расселение аварийного жилья и замену транспорта.

Василий Алексеев, Салехард