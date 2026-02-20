Госдолг Тюменской области снизился до 39,3 млрд рублей в феврале

В начале февраля государственный долг Тюменской области опустился с 50,3 млрд до 39,3 млрд руб., следует из опубликованного документа на сайте Министерства финансов РФ. Среди регионов «тюменской матрешки» субъект занял последнее место по размеру задолженности, уступив Ямало-Ненецкому (47,1 млрд руб.) и Ханты-Мансийскому (58,9 млрд руб.) автономным округам.

Значительный рост госдолга регионов начался в декабре 2025 года. Задолженность Тюменской области возросла с 12,8 млрд до 29,6 млрд руб., ХМАО — с 11 млрд до 21,9 млрд руб., ЯНАО — с 7,9 млрд до 9,7 млрд руб. В январе Минфин РФ вновь сообщил о росте госдолга Тюменской области до 50,3 млрд руб., ХМАО — до 58,9 млрд руб., ЯНАО — до 47,2 млрд руб.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор отмечал, что для покрытия дефицита бюджета региона на 2026 год в 35,5 млрд руб. власти привлекут кредитные средства. Глава ХМАО Руслан Кухарук не исключил новые сокращения расходов бюджета Югры в связи с «трудным временем», которое «уже наступило». Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщал, что власти могут оптимизировать расходы региона и «растянуть» реализацию ряда проектов с одного года до двух-трех лет для снижения нагрузки на казну.

Лидирующую позицию по размеру госдолга среди шести регионов Уральского федерального округа (УрФО) с октября 2025 года занимает Челябинская область (по данным на февраль 2026 года — 109,6 млрд руб.). Наименьший размер задолженности у Курганской области — 11,6 млрд руб. На протяжении многих лет первое место по размеру госдолга в УрФО занимала Свердловская область, однако с начала 2025 года власти сократили его на 15,7 млрд руб.: с 92,6 млрд до 76,8 млрд руб.

Василий Алексеев