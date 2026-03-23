Доля нераспроданного жилья в новостройках Кубани достигла 80%

В Краснодарском крае доля нераспроданного жилья на первичном рынке достигла 80%, в Ростовской области — 75%, следует из данных аналитиков платформы «Движение.ру», на которые ссылаются «Известия».

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По оценке экспертов, в регионах с крупными объемами жилищного строительства (от 1 млн кв. м) уровень распроданности квартир не превышает 50%, а в большинстве случаев остается ниже 30%. В 15 субъектах РФ доля реализованных квартир в проектах с вводом в 2026 году не достигает и половины от общего объема предложения.

Как пояснил руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин, накопление непроданных площадей стало следствием активного наращивания строительства в 2023–2024 годах, когда девелоперы вышли на пиковые показатели запуска новых проектов.

В Краснодаре доля нераспроданных квартир в новостройках со сроком ввода до конца 2025 года достигла 61%, увеличившись на 26 п. п. год к году, что стало максимальным показателем среди российских городов-миллионников.

