Житель Павловского района Кубани может получить 10 лет за хранение наркотиков

В отдел МВД России по Павловскому району Краснодарского края поступила оперативная информация о том, что 43-летний житель станицы Старолеушковской может быть причастен к незаконному хранению наркотических веществ. Во время проверки сведения подтвердились, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

При осмотре принадлежащей мужчине хозяйственной постройки сотрудники полиции изъяли тряпичную сумку с марихуаной, массой свыше 660 гр. Как выяснилось, наркотические вещества мужчина хранилдля личного употребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение крупной партии наркотиков без цели сбыта). По этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Андрей Николаев