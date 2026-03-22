Главные новости к утру 22 марта

В Белом доме начали обсуждать будущие переговоры с Ираном, сообщило Axios со ссылкой на источники.

Дональд Трамп предъявил Ирану ультиматум. Он заявил, что если в течение 48 часов Ормузский пролив не будет полностью разблокирован, США начнут уничтожать электростанции страны.

Власти 22 стран выразили готовность внести вклад в обеспечение безопасного прохода через Ормузский пролив. G7 заявила о готовности принять меры для защиты мировых энергопоставок.

Количество пострадавших от иранского удара по городу на юге Израиля достигло 88 человек. О погибших не сообщалось.

По делу об убийстве предпринимательницы в Москве задержали еще двух фигурантов.

Обложка учебника истории для девятого класса покажет российским школьникам ужасы британского колониализма, сообщил в эксклюзивном интервью «Ъ» ответственный секретарь гослинейки учебников истории Владислав Кононов.