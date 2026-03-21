Обложка учебника истории для 9-го класса покажет российским школьникам ужасы британского колониализма

Обложка госучебника по всеобщей истории для 9-го класса должна наглядно продемонстрировать российским школьникам «суть колониальной политики Британской империи в XIX веке». Об этом в эксклюзивном интервью “Ъ” сообщил ответственный секретарь гослинейки учебников истории, референт управления администрации президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов.

Владислав Кононов

По его словам, авторы учебника не случайно поставили на обложку картину Василия Верещагина «Подавление индийского восстания англичанами». Художник изобразил казнь восставших в 1857–1859 годах сипаев; на картине британские офицеры привязали индийцев к жерлам пушек, чтобы тела разорвало на части.

«Посыл обложки не только "смотрите, какие они жестокие". Это стремление показать внутреннюю качественную разницу в сути Российской империи и Британской колониальной империи,— сказал “Ъ” господин Кононов.— Россия расширялась, последовательно включая в свой состав народы, которые сохраняли религию, социальную структуру, культуру, традицию, язык, возможность работать на государственной службе. Некоторые получали свободы и привилегии, которых не имели жители имперского центра,— посмотрите на привилегированное положение Польши и Финляндии. А британские колонии — это просто про выкачивание ресурсов. Вот и получается, что слово "империя" используется и для России, и для Великобритании, а смысл у него разный. Вот оно, британское "бремя белого человека" — в сравнении с нашим стремлением жить в мире с соседями».

Напомним, о необходимости создать единый школьный учебник истории Владимир Путин заявил в феврале 2013 года. По словам главы государства, преподавание должно проходить «в рамках логики непрерывной российской истории, уважения ко всем страницам нашего прошлого». Работа над единой государственной линейкой учебников всеобщей истории и истории России активизировалась в январе 2023 года. Уже в 2023/24 учебном году в школы поступили учебники 11-го класса по Всеобщей истории и истории России, в 2024/25 учебном году — учебники для 10-го класса. Учебники для 5, 6 и 7-го классов появились в школах в нынешнем 2025/26 учебном году. С 1 сентября 2026 года в школы поступят учебники для 8–9-х классов.

Александр Черных