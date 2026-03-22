G7 заявила о готовности принять меры для защиты мировых энергопоставок

Министры иностранных дел стран «Группы семи» заявили, что готовы принять необходимые меры для поддержки мировых поставок энергоносителей, оказавшихся под угрозой из-за военных действий на Ближнем Востоке. В частности, государства готовы высвободить нефтяные запасы, чтобы реализовать решение Международного энергетического агентства.

Страны осудили Иран за «безрассудные удары» по своим соседям, жертвами которых становится гражданское население, и выразили поддержку партнерам на Ближнем Востоке. Вместе с тем страны осудили Тегеран за удары по силам США, а также за обстрелы войск коалиции по борьбе с ИГИЛ (признана террористической и запрещена в России).

«Группа» поддержала страны, защищающие свои территории от ударов Ирана. «Мы призываем к немедленному и безоговорочному прекращению всех атак со стороны иранского режима»,— указано в совместном заявлении.