По делу об убийстве предпринимательницы в Москве задержали еще двух фигурантов

В Подмосковье задержали вероятных сообщников футболиста Даниила Секача, обвиняемого в убийстве 48-летней женщины на северо-западе столицы. По данным следствия, молодые люди 2005 и 2007 годов рождения выполняли роль «курьеров». Они взяли деньги и драгоценности, которые футболист украл из дома погибшей, и передали их дальше — другим соучастникам преступления.

Подозреваемые сейчас находятся в отделении московского СКР. До этого в Москве задержали еще одного курьера, предположительно участвовавшего в схеме — 17-летнего студента столичного колледжа. Он, как и двое задержанных парней, получил ценности из сейфа, и также передал их дальше, сообщали ранее в МВД.

Убийство и разбой в квартире на Строгинском бульваре произошли 13 марта. Главный фигурант дела — 20-летний футболист — находится в СИЗО. Он проник в квартиру на северо-западе Москвы, избил хозяйку и несколько раз ударил женщину ножом. Ее 16-летнюю дочь спортсмен удерживал в квартире до следующего дня. Следователи считают, что он совершал над ней сексуальное насилие. По версии СКР, фигуранты дела действовали по указанию телефонных мошенников.

