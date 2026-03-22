Количество пострадавших от иранского удара по югу Израиля достигло 88 человек

Общее число пострадавших при ударе Ирана по Араду увеличилось с 64 до 88 человек, сообщила национальная медицинская служба MDA. О погибших информации нет.

Количество тяжелораненых выросло с семи до десяти. 19 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, у 55 пострадавших диагностировали легкие ранения. Четырех человек госпитализировали из-за шокового состояния.

На месте удара были задействованы поисково-спасательные силы армии Израиля, сообщали в ЦАХАЛ. Пострадавших эвакуировали с помощью десятков машин скорой помощи и вертолетов.