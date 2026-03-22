Больше 20 стран присоединились к инициативе по открытию Ормузского пролива

Власти 22 стран выразили готовность внести вклад в усилия по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив. Это следует из совместного заявления стран, опубликованных пресс-службой МИД Объединенных Арабских Эмиратов.

В список стран, помимо ОАЭ, входят Австралия, Бахрейн, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Канада, Республика Корея, Латвия, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Румыния, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония и Япония. Они осудили удары Ирана по коммерческим судам в Персидском заливе, атаки на гражданскую инфраструктуру, а также фактическое перекрытие Ормузского пролива.

«Мы также будем работать над оказанием поддержки наиболее пострадавшим странам, в том числе через механизмы ООН и международные финансовые институты»,— указано в заявлении. Вместе с тем страны поддержали решение Международного энергетического агентства о высвобождении стратегических запасов нефти и пообещали предпринять другие шаги для стабилизации энергетических рынков.