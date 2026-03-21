Axios узнал о начале обсуждений в США будущих переговоров с Ираном

В администрации президента США Дональда Трампа начали обсуждать, как могут выглядеть мирные переговоры с Ираном. Об этом сообщил Axios со ссылкой на американского чиновника и еще один источник. По данным собеседников издания, Иран заинтересован в переговорах.

В обсуждениях участвуют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять господина Трампа Джаред Кушнер. По данным источников Axios, условия господ Уиткоффа и Кушнера будут аналогичны тем, что они представляли на последней встрече делегаций в Женеве.

В последние дни прямого контакта между США и Ираном не было, сообщил изданию американский чиновник. При этом, по его словам, Египет, Катар и Великобритания передавали сообщения между двумя странами. Египет и Катар сообщили США, что Иран готов участвовать в переговорах.

Другой источник рассказал Axios, что на консультациях стороны могут обсудить возвращение замороженных активов Ирану. «Они называют это репарациями. Возможно, мы назовем это возвращением замороженных денег. Есть много разных способов подобрать слова, чтобы политически решить их проблемы, чтобы достичь консенсуса в их системе»,— сказал собеседник издания.

Переговоры Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной программе возобновились 6 февраля. Последний раунд состоялся 26 февраля в Женеве. Иранскую сторону возглавлял Аббас Аракчи, американскую — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В конце февраля власти Ирана заявили, что не будут выводить уран и отказываться от его обогащения. Технические консультации должны были продолжиться в Вене на площадке МАГАТЭ в начале марта, однако 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана.