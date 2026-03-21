Главные новости за 21 марта. Кавказ

Дорожные службы Дагестана вели работы по защите горных трасс от камнепадов, включая принудительный спуск неустойчивых массивов на пяти ключевых автодорогах республики. На республиканских дорогах мониторинг ведут дорожные службы. Они организуют принудительные спуски, очистку склонов, размещение предупреждающих знаков и запрет остановки в опасных зонах.

В Кабардино-Балкарии планируют в 2026 году провести капитальный ремонт в 168 многоквартирных домах за около 1,3 млрд руб. Это на 100 объектов больше по сравнению с предыдущим годом.

Глава СК потребовал доклад по делу о нарушении прав сироты в Минеральных водах. Местная жительница рассказала, что с 2018 года она как сирота состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жильем. В 2023 году вступило в силу соответствующее судебное решение, однако помещения девушка до сих пор не получила.

В Дагестане планируют усилить профилактические меры против распространения опасных инфекций, переносимых клещами, включая конго-крымскую геморрагическую лихорадку.