В КБР капитально отремонтируют 168 МКД в 2026 году

В Кабардино-Балкарии планируют в 2026 году провести работы в 168 многоквартирных домах за около 1,3 млрд руб. Это на 100 объектов больше по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Приоритетным направлением станет обновление кровель, сообщает региональный оператор. Замена крыш запланирована в 143 многоквартирных домах. За ближайшие три года предстоит заменить 28 лифтов, два из которых профинансируют за счет специальных счетов жильцов.

В 2025 году в республике капитально отремонтировали 68 многоквартирных домов. Комплексные работы выполнили в 48 объектах. В нескольких населенных пунктах провели ремонт кровель.

