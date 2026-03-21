Глава СК потребовал доклад по делу о нарушении прав сироты в Минводах
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав сироты в Минеральных Водах. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.
Как следует из сообщения, к следователям обратилась местная жительница, которая рассказала, что с 2018 года она как сирота состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жильем. В 2023 году вступило в силу соответствующее судебное решение, однако помещения девушка до сих пор не получила.
Следственное управление СК по Ставропольскому краю ведет расследование. Ранее глава ведомства уже поручал представить по нему доклад.