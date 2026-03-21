В Дагестане усилят борьбу с конго-крымской геморрагической лихорадкой

В Дагестане планируют усилить профилактические меры против распространения опасных инфекций, переносимых клещами, включая конго-крымскую геморрагическую лихорадку. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

По данным властей, больше всего укусов клещей в 2025 году зарегистрировано в Махачкале, Хасавюрте, Каспийске, Буйнакске, Кизляре, а также в Кизлярском, Ботлихском и Бабаюртовском районах.

«Среди наиболее опасных болезней: клещевой энцефалит, сыпной тиф, геморрагическая лихорадка, приводящие к инвалидности и даже смерти», — приводят в сообщении слова замруководителя управления Роспотребнадзора по Дагестану Ирина Алжанбекова.

Региональным управлениям Роспотребнадзора, Минздрава и комитету по ветеринарии совместно с главами муниципалитетов в кратчайшие сроки реализовать комплекс профилактических мер, провести информационную работу с населением и оказать методическую поддержку местным администрациям.

