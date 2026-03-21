Мэр Сочи: зимние пляжи ежемесячно принимают более 300 тысяч человек

Глава администрации города Андрей Прошунин проинформировал о параметрах работы зимних пляжей курорта и плановых показателях предстоящего летнего сезона. В своем выступлении мэр отметил, что функционирование пляжных территорий в зимний период продлится до мая.

В настоящее время в Сочи эксплуатируются 33 пляжа, обеспечивающие в совокупности десять километров благоустроенной береговой линии. Данные объекты, по словам градоначальника, формируют один из наиболее востребованных форматов отдыха на курорте, привлекая как постоянных жителей, так и туристический поток. Ежемесячная посещаемость набережных и зимних пляжей превышает 300 тыс. человек.

Указанные показатели коррелируют с общими данными по туристическому потоку в город. С начала текущего года Сочи принял 1,27 млн отдыхающих, что подтверждает сохранение высокой туристической активности в межсезонный период. Зимняя пляжная инфраструктура выступает одним из факторов привлекательности курорта в данный период.

Параллельно с обеспечением работы зимних пляжей администрацией города утверждена концепция предстоящего курортного сезона. Активная фаза работ по благоустройству запланирована на апрель. В перечень мероприятий включено улучшение состояния зеленых зон, пляжных территорий и иных объектов, формирующих туристическую привлекательность.

В летний период текущего года на курорте будет обеспечено функционирование 162 крупных гостиничных комплексов и пансионатов, 59 санаториев, семи детских оздоровительных лагерей. Кроме того, в структуру размещения войдут более 1,8 тыс. объектов малого сегмента, включая отели, гостевые дома и базы отдыха. Совокупная вместимость средств размещения составит около 140 тыс. койко-мест. Подготовка инфраструктуры ведется с учетом сохранения высокого туристического потока, зафиксированного в предыдущие периоды.

