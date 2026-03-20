В Адыгее медианная зарплата в сфере туризма и общепита за год выросла на 8%

Медиана зарплатных предложений в сфере туризма, гостиничного бизнеса и общепита в Адыгее в феврале 2026 года достигла 48,4 тыс. руб., что на 8% больше аналогичного показателя прошлого года и на 45% — 2024 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

В топ-3 вакансий с самой большой зарплатой в сфере туризма, гостиничного бизнеса и общепита вошли шеф-повар (станица Даховская) — от 150 тыс. руб. за месяц на руки, администратор ресепшен (поселок Яблоновский) — от 55 тыс. руб. до вычета налогов, администратор мини-отеля (поселок Гузерипль) — до 60 тыс. руб. на руки.

В феврале 2026 года на hh.ru работодатели разместили 60 вакансий в сфере туризма, гостиничного бизнеса и общепита Адыгеи. На одно предложение от работодателя пришлось 12 резюме, что, как пояснили в пресс-службе компании, говорит о возможности компаний найти подходящего специалиста. При этом показатели в феврале 2024 (2,7 резюме на вакансию) и в феврале 2025 (3) демонстрировали дефицит специалистов в сфере туризма гостиничного бизнеса и общепита республики.

Среди дефицитных профессий в пресс-службе hh.ru назвали повара: на одно предложение в феврале приходилось 3,6 резюме.

