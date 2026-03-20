Храмы Краснодара возьмут под круглосуточную охрану к Пасхе
В период празднования Пасхи в храмах Краснодара организуют круглосуточную охрану. Перед богослужениями планируется провести обследования во всех объектах, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Игорь Чураков
Православные храмы Краснодара обследуют кинологи и сотрудники инженерно-технического отдела Росгвардии. Также в зданиях установят металлодетекторы. Меры безопасности усилят и на Радоницу.
Пасха для православных христиан состоится 12 апреля. Богослужения пройдут во всех храмах краевого центра.