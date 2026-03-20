Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Храмы Краснодара возьмут под круглосуточную охрану к Пасхе

В период празднования Пасхи в храмах Краснодара организуют круглосуточную охрану. Перед богослужениями планируется провести обследования во всех объектах, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Игорь Чураков

Православные храмы Краснодара обследуют кинологи и сотрудники инженерно-технического отдела Росгвардии. Также в зданиях установят металлодетекторы. Меры безопасности усилят и на Радоницу.

Пасха для православных христиан состоится 12 апреля. Богослужения пройдут во всех храмах краевого центра.

София Моисеенко

Новости компаний Все