Храмы Краснодара возьмут под круглосуточную охрану к Пасхе

В период празднования Пасхи в храмах Краснодара организуют круглосуточную охрану. Перед богослужениями планируется провести обследования во всех объектах, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Православные храмы Краснодара обследуют кинологи и сотрудники инженерно-технического отдела Росгвардии. Также в зданиях установят металлодетекторы. Меры безопасности усилят и на Радоницу.

Пасха для православных христиан состоится 12 апреля. Богослужения пройдут во всех храмах краевого центра.

София Моисеенко