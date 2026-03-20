Сотрудник немецкого консультва сбил курьера в центре Петербурга и уехал с места ДТП

В центре Санкт-Петербурга автомобиль с дипломатическими номерами под управлением 23-летнего гражданина Германии Дениса Хофманна сбил курьера службы доставки. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пострадавшего и записи камер наблюдения.

По информации издания, авария произошла 2 марта около 13:30 у дома 2 по Полтавской улице. Машина выезжала из закрытого паркинга и сбила доставщика на байке. Курьера госпитализировали с сотрясением мозга и ушибом колена.

После ДТП водитель покинул место происшествия примерно через 5 минут, не дождавшись приезда скорой помощи и полиции. При этом, по данным телеканала, он все же подошел к пострадавшему и спросил о его состоянии.

Пострадавший рассказал изданию, что двигался вдоль дома со скоростью около 20–25 км/ч и соблюдал дистанцию от припаркованных автомобилей. По его словам, машина выехала резко, и избежать столкновения он не успел. После оказания медицинской помощи курьера отпустили на амбулаторное лечение.

Предполагаемый виновник аварии работает в консульстве и занимается юридической защитой граждан Германии в российских судах. По данным медиа, что в отношении него возбудили дело об административном правонарушении и назначили проверку. На судебное заседание водитель не явился, сославшись на дипломатический иммунитет.

Артемий Чулков