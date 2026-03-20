Ирина Круг, «Снегурочка» и «Космическая собака Лида»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдут концерты Ирины и Александра Круг, групп «Биртман», «Три вторых», «Включай микрофон», а также мужского хора Sonans и симфонического оркестра. В театрах покажут спектакли «Пиковая дама», «Бесы», оперу «Снеугрочка». 27 марта в Челябинске также состоится Ночь театрального искусства с различными активностями. В кинотеатрах получится посмотреть кино «Космическая собака Лида» и мультфильм «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала».



Певица Ирина Круг

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Певица Ирина Круг

Концерты

В концертном зале «Таганай» 21 марта Ирина Круг представит новую программу «Ребята», в которой примет участие ее сын Александр. Певица, работающая в жанре шансон, исполнит как легендарные хиты «Букет из белых роз» и «Тебе моя последняя любовь», так и новые композиции. Специальный гость Александр Круг представит собственные песни и исполнит знаменитые песни своего отца, Михаила Круга. Стоимость билета от 2,5 тыс. до 7 тыс. руб. 12+

В клубе Ozz 21 марта группа «Три вторых» отметит десятилетие в рамках своего самого масштабного тура. Коллектив, работающий на стыке альтернативного рока и инди, готовит для поклонников презентацию нового сингла. Стоимость билета от 1,2 тыс. до 3 тыс. руб. 16+

В концертном зале им. Прокофьева 21 марта оживет знаменитая сказка Петра Ершова «Конек-горбунок». Произведение прочтет народный артист России Сергей Шакуров под музыкальное сопровождение симфонического оркестра Челябинской области. Повествование дополнят произведения великих композиторов — Александра Бородина, Анатолия Лядова и Игоря Стравинского. Стоимость билета от 1 тыс. до 2,2 тыс. руб. 0+

Художественный руководитель и главный дирижер государственного симфонического оркестра Челябинской области Алексей Рубин

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Художественный руководитель и главный дирижер государственного симфонического оркестра Челябинской области Алексей Рубин

В клубе Ozz 22 марта выступит ска-панк-группа «Включай микрофон!». Музыканты познакомят слушателей со своим авторским жанром «Антитлен». Это максимально энергичная и позитивная музыка, призванная разгонять любую тоску. Стоимость билета от 1,3 тыс. до 2,4 тыс. руб. 16+

В концертном зале им. Прокофьева 22 марта мужской хор Sonans под руководством Радмила Шариева представит программу «Любовь A Cappella». В первом отделении прозвучат народные казачьи песни и классика, а во втором — современные хиты в многоголосной обработке: от песен Стинга и мюзикла «Звуки музыки» до «Сансары» Басты и «Вальса-бостон» Александра Розенбаума. Стоимость билета от 1 тыс. до 1,8 тыс. руб. 6+

В концертном зале им. Прокофьева 23 марта Уральский духовой оркестр отпразднует свое 15-летие праздничной программой «По главной улице с оркестром». Юбилейный вечер объединит на одной сцене камерный хор им. Михальченко, ансамбль аккордеонистов и барабанное шоу Drum Fire. В программе прозвучат любимые кинохиты Эдуарда Артемьева и Максима Дунаевского, а также популярные эстрадные композиции в духовом исполнении. Стоимость билета от 1 тыс. до 1,6 тыс. руб. 6+

Группа «Биртман»

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Группа «Биртман»

В ресторане «Максимилианс» 26 марта выступит коллектив «Биртман». Тексты группы мгновенно разлетаются на цитаты и попадают в ротацию ведущих радиостанций. Коллектив был основан в 2015 году. Группа использует в песнях стихотворения поэта Зиновия Биртмана. Коллектив исполнит как хиты, так и последние новые песни. Стоимость билета от 2,2 тыс. до 3,7 тыс. руб. 18+

В концертном зале им. Прокофьева 26 марта государственный симфонический оркестр Челябинской области представит вечер французской музыки в рамках «Всероссийских филармонических сезонов». Главными звездами программы станут московская пианистка Анна Цыбулева и приглашенный дирижер из Франции Клеман Нонсье. Слушатели насладятся композициями Клода Дебюсси, Мориса Равеля и Жака Ибера. Стоимость билета от 1,2 тыс. до 3 тыс. руб. 6+

Спектакли

В Челябинске с гастролями приезжает Кировский областной драматический театр имени С. М. Кирова. 21 марта артисты представят спектакль «Пиковая дама» по одноименному произведению Александра Пушкина. Стоимость билета 1,2 тыс. руб. 16+

Новый художественный театр 21 марта представит три части сценических опытов «Бесы» по одноименному произведению Федора Достоевского. Спектакль НХТ — это попытка раскрыть некоторые из многочисленных смыслов романа и поговорить со зрителем о писателе. Стоимость билета на каждую часть 400 руб. 16+

Театр оперы и балета им. Глинки

Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ Театр оперы и балета им. Глинки

В театре оперы и балета им. Глинки 21 и 22 марта покажут премьеру оперы «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова. Сказка о дочери Мороза и Весны, чье холодное сердце жаждет любви и возможности чувствовать, развернется на сцене с уральском колоритом — национальными костюмами и самоцветами. Стоимость билета от 100 до 4 тыс. руб. 12+

Камерный театр во время ремонта продолжает показывать свои спектакли на других культурных площадках города. Так, 24 марта в выставочном зале отделения Союза Художников он представит постановку «Достоевский. Игра в…». Это экспериментальный спектакль, в котором авторы попытались посмотреть на классическое произведение «Преступление и наказание» через «призму улицы и на языке хип-хоп». Стоимость билета от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб. 16+

27 марта в Челябинске пройдет Ночь театрального искусства. Мероприятия продлятся с 18 до 22 часов. Так, «Театральное пространство свободы» в этот день запланировал показ спектакля-медиации «Проведение в сны», театр драмы им. Наума Орлова — постановку «Доходное место», обсуждение спектакля и квиз, театр кукол им. Вольховского проведет мистическую экскурсию для взрослого зрителя. Для посещения мероприятий необходима предварительная регистрация.

Кино

В челябинских кинотеатрах с 26 марта появится фильм «Космическая собака Лида». Действие фильма происходит в 2000 году. Жизнь подростка Игоря меняется в одночасье, когда он встречает взрослую версию самого себя. Гость из будущего раскрывает страшную тайну: трагедия на старте ракеты через три дня разрушит их жизнь. Объединив усилия с космической собакой Лидой, два Игоря пускаются в гонку со временем. Им предстоит отправиться на Байконур остановить полет, чтобы спасти отца. Главную роль сыграл Данила Харенко. 16+

В кинотеатрах Челябинска с 26 марта также можно посмотреть мультфильм «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала». В тайных тоннелях под Эрмитажем мышь Морис обнаруживает древний папирус с картой, ведущей к египетскому Джинну. Проблема в том, что он исполняет лишь одно желание раз в тысячу лет. Винсент, Клеопатра, Морис вновь отправляют в захватывающие приключения для поиска Джинна, соперничая за право загадать желание. 6+

Кадр из анимационного фильма «Мальчик и птица»

Фото: © 2023 Studio Ghibli Кадр из анимационного фильма «Мальчик и птица»

С 26 марта в кинотеатрах повторно выйдет в прокат японский анимационный фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица», который получил «Оскар» в 2024 году. Спустя три года после начала Тихоокеанской войны мама мальчика Махито погибает при пожаре в Токио. Через какое-то время отец отправляет его в фамильное поместье в сельской местности. Там Махито начинает донимать серая цапля, которая обещает отвести его в сказочный мир ради встречи с матерью. 18+

Ольга Воробьева