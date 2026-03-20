Реставрацию собора в Кукобое оценили в 782 млн рублей
В Ярославской области объявлен конкурс по поиску подрядной организации для выполнения работ по сохранению «Собора во имя Христа Спасителя» в Кукобое. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Фото: Рыбинская епархия
Начальная цена контракта — 782 млн руб., заказчиком выступает ГКУ ЯО «Единая служба заказчика». Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», проект включает реставрацию кирпичных стен, облицовочных кирпичей на всех фасадах, металлических элементов интерьера, витражей, а также консервацию фресковой живописи, замену кровли, покрытия глав, водосточной системы и крестов на главах.
Согласно проекту контракта, работы должны быть выполнены до 30 сентября 2028 года. Подрядчика намерены выбрать 10 апреля.
Собор, построенный по проекту известного архитектора Василия Косякова в 1907–1912 годах, уникален своими размерами и необычной для сельской местности архитектурой.