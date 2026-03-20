Средний чек в продуктовых магазинах Кубани увеличился на 3%

Средний чек покупки в продуктовых магазинах Краснодарского края в феврале 2026 года достиг 1,3 тыс. руб., что на 3% выше прошлогоднего показателя. При этом количество посещений торговых точек сократилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По их данным, в феврале 2026 года наиболее популярными товарами среди жителей Краснодарского края в продуктовых магазинах стали бананы, яйца, молоко, батон и хлеб. В топ-10 покупок также вошли огурцы, томаты, морковь, яблоки, картофель и сахар.

Эксперты аналитического центра отмечают, что неблагоприятные погодные условия в начале года в Краснодарском крае привели к снижению посещаемости продуктовых магазинов. Однако размер среднего чека увеличился благодаря тому, что покупатели стали приобретать товары большего объема и более дорогого сегмента. Несмотря на это, заметного роста цен на продукты не произошло. Кроме того, в феврале этого года стало больше реализаций собственных торговых марок ритейлеров.

Алина Зорина