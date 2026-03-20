Приказавшего ударить по порту Кавказ украинского командира осудят заочно

Прокуратура Москвы сообщила о передаче в суд уголовного дела против украинского командира Юрия Яцкевича, который отдал приказ об ударе по порту Кавказ в Темрюкском районе Краснодарского края. Дело будет рассматриваться в его отсутствие — Яцкевич объявлен в розыск и заочно заключен под стражу.

Ранее следствием установлена его причастность к атаке на гражданские объекты в Орловской области из комплекса «Нептун» в декабре 2025 года, в результате которой была приостановлена подача электро- и теплоснабжения свыше 20 тыс. жителей региона. 43-летнему командиру 360-й отдельной береговой ракетной бригады военно-морских сил Украины предъявлено обвинение по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший гибель человека).

По данным прокуратуры, в июле 2024 года Яцкевич отдал приказ на пуск не менее двух противокорабельных ракет по акватории порта Кавказ. В результате ракетной атаки повреждена гражданская инфраструктура порта и два морских судна, несколько граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести, один человек погиб.

