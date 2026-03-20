Бизнес Кубани сократил закупки цифровой техники на 43%

Компании Краснодарского края за год на 43% сократили количество торгов по закупке новой цифровой техники, следует из исследования торговой площадки «ТендерПро».

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Аналитики платформы изучили изменение спроса на IT-оборудование со стороны бизнеса на Кубани после введения закона о технологическом сборе.

Наиболее популярными товарами в тендерах остаются ноутбуки — 40% от всех торгов. На втором месте компьютеры и мини-ПК с долей 18%, далее следуют телевизоры (12,7%), смартфоны (9,3%) и принтеры (8,8%).

По регионам лидируют Москва и Московская область — 21,3% всех тендеров на цифровую технику. Санкт-Петербург и Ленинградская область занимают второе место с 7,3%, Новосибирская область — третье с 4,9%. Краснодарский край находится на четвертой позиции с 3,2%, опережая Свердловскую область (3%).

«Краткосрочный всплеск спроса из-за закона о технологическом сборе не переломил общую тенденцию: корпоративный сектор резко сократил инвестиции в обновление цифрового оборудования. По нашим данным, за год количество торгов на закупку техники упало на 40%»,— отметила директор по развитию цифровых продуктов ООО «ТендерПро» Ольга Горчицына.

Эксперт также указала на изменение условий оплаты. «На фоне сложностей в экономике мы наблюдаем рост запросов на увеличение сроков оплаты: если раньше нормой была отсрочка в 30–65 дней, то сегодня заказчики все чаще настаивают на 90–120 днях», — добавила госпожа Горчицына.

В ноябре 2025 года Госдума приняла закон, который, в числе прочего, вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор за ввоз или производство в РФ продукции с электронной компонентной базой. Минпромторг России объяснил, что механизм технологического сбора создан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной отраслей. Это делается для повышения уровня технологического суверенитета страны.

