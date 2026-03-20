В горах Сочи 19 марта установился новый температурный рекорд дня

В Красной Поляне установлен новый температурный максимум для 19 марта. По данным портала «Погода и климат», в этот день температура воздуха достигла +19,4 градуса, превысив предыдущий рекорд, зафиксированный в 2018 году, когда столбики термометров поднимались до +19,2 градуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Зафиксированное значение значительно превышает среднемесячную норму. Для марта в горной зоне Сочи характерна температура на уровне +5,1 градуса, что делает текущие показатели аномально высокими для данного периода. При этом в течение месяца наблюдались и противоположные по характеру погодные условия: минимальная температура была зарегистрирована 7 марта и составила –3,2 градуса.

Эксперты отмечают, что подобные колебания температуры типичны для весеннего периода, однако обновление рекордных значений свидетельствует о кратковременном потеплении. Тем не менее оно не носит устойчивого характера.

Согласно прогнозам «Яндекс.Погоды», в ближайшие дни погодная ситуация в Красной Поляне изменится. Ожидаются осадки, а температура воздуха снизится. В пятницу и субботу она составит около +14 градусов, в воскресенье — до +17 градусов, при сохранении дождливых условий.

Мария Удовик