Мэр Ярославля рассказал, зачем идет в Госдуму

Мэр Ярославля Артем Молчанов решил пойти на выборы в Госдуму РФ для решения проблем жителей города и региона на федеральном уровне. Об этом он сказал изданию 76.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Молчанов

Фото: пресс-служба ВАРМСУ

Фото: пресс-служба ВАРМСУ

«Для решения многих вопросов ярославцев необходима системная слаженная работа команды на всех уровнях: местном, региональном и федеральном. Уверен, что в единой команде смогу на федеральном уровне много хорошего сделать для города и региона»,— сказал господин Молчанов.

19 марта губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что Артем Молчанов примет участие в предварительном голосовании «Единой России». По информации «Ъ-Ярославль», господин Молчанов заявился на праймериз по 195-му (Ростовскому) одномандатному избирательному округу. Этот округ включает в себя Рыбинск, Кировский и Красноперекопский районы Ярославля, Переславский, Ростовский и ряд районов юга и запада области. Большая часть Ярославля расположена в другом, 194-м округе.

Алла Чижова