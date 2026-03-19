Мэр Ярославля хочет пойти в Госдуму по округу Анатолия Грешневикова

Мэр Ярославля Артем Молчанов примет участие в предварительном голосовании «Единой России» на выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Документы на праймериз господин Молчанов подал сегодня, 19 марта. «В случае победы на выборах в Государственную Думу РФ сможет представлять интересы всего нашего региона на федеральном уровне и оказывать максимальную поддержку социально значимым проектам Ярославской области»,— написал Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Как стало известно «Ъ-Ярославль», мэр Ярославля заявился на праймериз по 195-му (Ростовскому) одномандатному избирательному округу. Сейчас депутатом в нем является лидер регионального отделения «Справедливой России», входивший во все созывы Госдумы Анатолий Грешневиков. Округ № 195 включает в себя Рыбинск, Кировский и Красноперекопский районы Ярославля, Переславский, Ростовский и ряд районов юга и запада области. Большая часть Ярославля расположена в другом, 194-м округе.

Артему Молчанову 46 лет, родился в Кирове. Работал заместителем руководителя и руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области. В 2015 году возглавил правовое управление ФАС России. В 2022 году перешел на работу в правительство Ярославской области на должность заместителя председателя, в том же году 7 ноября был избран мэром Ярославля.

Антон Голицын