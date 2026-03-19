В Госдуме рассматривают возможность увеличения штрафов за антисанитарию в квартирах как минимум в 10 раз — соответствующий законопроект, поддержанный профильными ведомствами, может быть внесен на рассмотрение в 2026 году. Инициатива связана с тем, что действующие санкции не пересматривались с 2008 года и не влияют на нарушителей, чьи действия ухудшают условия проживания соседей и влияют на стоимость жилья. О том, что конкретно попадает под нарушения и могут ли собственники рассчитывать на внушительные компенсации, «Ъ-Кубань» рассказала адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов Анастасия Усенко.

Анастасия Усенко

«Право на благоприятную окружающую среду закреплено в статье 42 Конституции РФ, а также в федеральном законе №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Эти нормы прямо предусматривают, что граждане имеют право на среду обитания без вредного воздействия, а также на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу в результате нарушений санитарного законодательства. При этом ответственность за такие нарушения установлена ст. 6.4 КоАП РФ. Однако действующие штрафы для физических лиц остаются минимальными — от 500 до 1 тыс. руб., что существенно ограничивает их превентивный эффект.

На практике споры, связанные с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, возникают регулярно. Речь может идти, например, о ситуациях, когда в квартире содержится большое количество животных, из-за чего возникает устойчивый запах, распространяющийся в соседние помещения. Если такие условия приводят к ухудшению самочувствия, включая аллергические реакции, и это подтверждается медицинскими документами, пострадавшая сторона вправе требовать возмещения расходов на лечение, компенсации морального вреда, а также судебных издержек.

Ключевым моментом в подобных делах является фиксация нарушения. Для этого граждане вправе обращаться в Роспотребнадзор или к участковому, который проводит проверку, устанавливает собственника помещения и наличие нарушений санитарных норм.

Именно результаты таких проверок становятся основой для привлечения к административной ответственности и последующего судебного разбирательства.

Аналогичные ситуации возникают и в частном секторе. Так, в практике был случай, когда собственник земельного участка содержал птицу с нарушением санитарных требований, что приводило к распространению неприятного запаха на соседние участки. После обращений жителей Роспотребнадзор провел проверку и привлек нарушителя к административной ответственности. При этом сами соседи не заявляли требований о возмещении убытков, ограничившись устранением нарушения.

Отдельную категорию составляют споры, связанные с деятельностью коммерческих объектов. В частности, в одном из дел предметом разбирательства стал уровень шума от вытяжного оборудования магазина, расположенного в жилом доме.

Несмотря на сложности с фиксацией превышения допустимых значений в ходе проверок, конфликт был урегулирован в досудебном порядке: после направления претензии собственнику помещения была выплачена компенсация.

Таким образом, действующее законодательство предоставляет гражданам инструменты для защиты своих прав, включая административные и гражданско-правовые механизмы. Однако эффективность их применения во многом зависит от возможности зафиксировать нарушение и подтвердить причинно-следственную связь между действиями нарушителя и наступившими последствиями. Практика показывает, что даже при относительно небольших размерах штрафов такие споры могут завершаться как привлечением к ответственности, так и компенсацией причиненного ущерба».