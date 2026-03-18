В Петербурге задержали десять фигурантов дела об автоподставах на 1,7 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержали десятерых предполагаемых участников организованной группы, подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования. Речь идет о хищении страховых выплат путем инсценировки ДТП, сообщили в региональном главке МВД.

Фото: Пресс-служба управления СК России по Санкт-Петербургу Задержание фигуранта по делу об мошенничестве с помощью инсценированных ДТП

Фото: Пресс-служба управления СК России по Санкт-Петербургу

По версии следствия, с января 2023 года по февраль 2026 года фигуранты систематически устраивали преднамеренные аварии, чтобы затем обращаться в страховые компании за выплатами по полисам ОСАГО. Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По данным СКР, ущерб страховым компаниям составил не менее 2 млн рублей, в МВД уточняют, что по установленным ведомством эпизодам злоумышленники получили около 1,7 млн рублей.

В схемах использовались автомобили Opel, BMW, Chevrolet и Ford. На данный момент МВД заявляет о причастности задержанных к четырем инсценированным ДТП, тогда как СКР сообщает о расследовании шести эпизодов. Девяти фигурантам уже предъявлено обвинение, восемь из них признали вину.

В рамках расследования следователи СК и оперативники МВД при силовой поддержке Росгвардии провели 20 обысков в Петербурге, Ленинградской области и Москве. Изъяты 24 мобильных телефона, банковские карты, два автомобиля, документы, ключи и государственные регистрационные знаки. Пятерых фигурантов задержали, еще пять отпущены под подписку о невыезде.

Артемий Чулков