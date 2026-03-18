Более 715 тысяч пассажиров обслужил вокзал Адлера за два месяца

Железнодорожный вокзал Адлера сохраняет лидерство по объему пассажирских перевозок среди транспортных узлов юга России. Согласно статистике, опубликованной пресс-службой Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) 18 марта, за первые два месяца 2026 года услугами вокзала воспользовались порядка 715 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКЖД Фото: пресс-служба СКЖД

Всего же с крупных вокзалов Южного федерального округа в пригородном и дальнем сообщении за отчетный период отправлено 4,7 млн пассажиров. Наибольшая нагрузка традиционно приходится на черноморское побережье.

Вслед за Адлером в рейтинге наиболее загруженных узлов расположился вокзал Ростов-Главный с показателем 606 тыс. пассажиров. Замыкает тройку лидеров вокзал Сочи, который за два месяца обслужил 539 тыс. человек. Далее в порядке убывания следуют Краснодар-1 (509 тыс.), Кисловодск (174,4 тыс.), Пятигорск (174,1 тыс.), Ессентуки (169 тыс.), Минеральные Воды (128 тыс.), Олимпийский парк (125 тыс.) и Туапсе (120 тыс.). В статистику также вошли вокзалы Роза Хутор (102 тыс.), Новороссийск (99 тыс.), Махачкала (88 тыс.), Хоста (87 тыс.), Лазаревская (71 тыс.), Аэропорт Сочи (60 тыс.) и Дербент (59 тыс.). Таким образом, шесть из десяти самых загруженных вокзалов округа расположены в Большом Сочи, что подтверждает высокую туристическую привлекательность региона даже в низкий сезон.

В преддверии летней кампании в СКЖД отмечают, что курорты черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод сохранят высокий спрос. Для удовлетворения потребностей пассажиров в летний сезон будет задействовано 164 пары поездов, которые совершат более 30 тыс. рейсов. Это позволит обеспечить транспортную доступность курортов в условиях прогнозируемого роста турпотока.

Мария Удовик